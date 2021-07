Old Generation, le richieste del pm: 60 anni di reclusione complessivi

Per gli imputati che sono giudicati con il rito abbreviato. L'inchiesta riguarda estorsioni e parcheggi dell'ospedale in mano alla Sacra corona

BRINDISI - Il pm ha chiesto condanne pari a 60 anni di reclusione complessivi per sei imputati nel processo seguito all'operazione "Old Generation". Sono le richieste che ha presentato il pubblico ministero della Dda di Lecce, Giovanna Cannalire. Le richieste riguardano coloro che sono giudicati con il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Lecce, Alessandra Sermarini. L'inchiesta riguarda la frangia della Sacra corona capeggiata da Francesco Campana. Coinvolto nell'inchiesta anche Giovanni Donatiello. I due hanno scelto il rito ordinario.

Dall'inchiesta è emerso che i parcheggi all'esterno dell'ospedale Perrino sarebbero stati gestiti da Cesario Monteforte (detto Rodolfo), con il beneplacito di Campana. Almeno dal 2015 Monteforte senior avrebbe imposto il pagamento dei parcheggi situati all'esterno del nosocomio, con la regolare presenza nell'area di sosta del figlio Giuseppe. Poi le indagini degli inquirenti hanno svelato come il clan taglieggiasse imprenditori agricoli. L'inchiesta sfociò lo scorso 25 settembre in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per otto persone. Altre cinque, invece, furono sottoposte alla misura dell'obbligo di firma. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Brindisi, guidata dalla dirigente Rita Sverdigliozzi, e coordinata dalla Dda di Lecce.

Durante l'udienza di oggi (lunedì 5 luglio), il pm ha confermato sostanzialmente l'impianto accusatorio dell'ordinanza. Sono stati depositati, inoltre, i verbali del collaboratore di giustizia Andrea Romano, nelle parti che riguardano l'inchiesta Old Generation. Di seguito, le richieste del pm (gli imputati sono tutti brindisini): Alessandra Di Lauro, dieci anni e otto mesi di reclusione; Teodoro Valenti, 14 anni; Mara Riza, quattro anni e quattro mesi; Cesario Monteforte, 18 anni; Giuseppe Monteforte, cinque anni e quattro mesi; Antonio Signorile, otto anni e quattro mesi.

Il 29 settembre prossimo saranno ascoltate le difese. Il collegio difensivo é composto dagli avvocati Cosimo Lodeserto, Valerio Vianello Accorretti, Marcello Falcone, Dario Budano, Giovanni Brigante, Orazio Vesco, Giampiero Iaia, Enrica Viti e Davide De Giuseppe.