Coinvolto in incidente minacciò i carabinieri: dopo 11 anni arriva la condanna

FRANCAVILLA FONTANA - Un 59enne di Francavilla Fontana è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione perchè deve scontare 9 mesi di reclusione per oltraggio e minaccia continuata a pubblico ufficiale. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. I fatti di cui deve scontare la pena sono stati commessi a Francavilla Fontana il 25 ottobre 2013 quando in seguito a un sinistro stradale in cui rimase coinvolto minacciò e offese i militari intervenuti per i rilievi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

