Oltre venti dosi di cocaina nel barattolo del riso: arrestato

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, i militari durante una perquisizione domiciliare hanno trovato, occultati in un barattolo contenente riso alimentare, 23 involucri in cellophane chiusi con nastro adesivo contenente cocaina del peso complessivo di 9 grammi, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento. Su disposizione del pubblico ministero di turno il 41enne è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.