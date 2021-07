Ombrelloni e lettini abusivi su spiagge libere, sequestri e denunce sul litorale Brindisino

La Capitaneria di porto in azione al Parco delle Dune Costiere ad Ostuni e a Torre Santa Sabina a Carovigno con l'operazione Mare Sicuro disposta dal comando generale del corpo

BRINDISI - L’operazione estiva Mare Sicuro disposta dal comando generale del corpo delle Capitanerie di porto su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di assicurare la tutela dei bagnanti e diportisti, ha portato al sequestro di ombrelloni e lettini su spiagge libere lungo il litorale Brindisino, con relative denunce.

In particolare, nella giornata di ieri, domenica 11 luglio 2021, all'interno dell'area protetta del “Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” di competenza del Comune di Ostuni, grazie all'intervento dei militari della sezione di polizia marittima della Capitaneria di porto di Brindisi, ai fini di tutela e prevenzione dei fenomeni di abusivismo demaniale, è stata sequestrata una spiaggia libera di circa 2mila metri quadrati dove erano stati allocati 30 ombrelloni e 60 lettini, tutti abusivi. L'area è stata sgomberata e il titolare della struttura balneare denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

Sempre nella giornata di ieri (domenica 11 luglio 2021), i militari della medesima sezione, insieme al personale della polizia locale di Carovigno, hanno sequestrato attrezzature balneari ad una struttura alberghiera a Torre Santa Sabina, comune di Carovigno. Anche in questo caso l'area era stata occupata, abusivamente, con ombrelloni, sdraio e lettini, senza averne alcun titolo. Inoltre, è stato accertato che il titolare non aveva ottemperato alla prescrizione di fornire il servizio di salvataggio, dotandosi dei prescritti apprestamenti di sicurezza, come previsto dalle ordinanze della regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Brindisi. Le attrezzature sono state sottoposte a sequestro penale, mentre il titolare, oltre alla denuncia, è stato sanzionato.