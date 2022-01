Omicidio Cairo: si cerca in un pozzo nell'area sotto sequestro

BRINDISI - Omicidio Salvatore Cairo: proseguono le ricerche nell'immobile situato in contrada Santa Lucia, nei pressi della zona industriale di Brindisi. Oggi, domenica 23 gennaio 2022, è stato trovato un pozzo nell'area posta sotto sequestro, individuata come il luogo in cui Cairo fu ucciso. I poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi e i colleghi della Scientifica, coordinati dal pm della Dda di Lecce, Milto De Nozza, stanno scandagliando la zona coadiuvati dal vigili del fuoco. Sulle indagini c'è stretto riserbo.

L'area è stata posta sotto sequestro ieri, sabato 22 gennaio 2022, data che potrebbe segnare la svolta nel vecchio caso brindisino. Si tratta di un deposito situato all'inizio della litoranea sud di Brindisi, attualmente in uso a una società che non ha ovviamente nulla a che fare con i fatti di 22 anni fa. Nel maggio 2000 il locale a cui ieri mattina sono stati apposti i sigilli era utilizzato come deposito di legna. Non vengono forniti dettagli su come la polizia sia risalita alla scena di un crimine perpetrato quasi un quarto di secolo fa.

Chi era Salvatore Cairo? Aveva 36 anni ed era un imprenditore attivo nel settore dei casalinghi. La mattina del 6 maggio 2000 era atteso a Lecce per un appuntamento di lavoro. La moglie lo aspettava per pranzo. Ma il marito non rientrò mai. Il 9 maggio l'auto di Cairo fu recuperata nei pressi dello svincolo per Squinzano (Lecce) della strada statale che collega Brindisi a Lecce. La macchina era stata abbandonata nelle campagne con le chiavi inserite nel quadro di accensione. Sul sedile lato passeggero vi erano segni di bruciatura. Nella vita di Cairo non c’erano ombre: nulla che lasciasse pensare a una fine violenta. Le sue spoglie fino ad ora non sono mai state ritrovate.