Enrico Morleo: "Ecco il pozzo in cui gettai i resti di Salvatore Cairo". Trovati frammenti di ossa

BRINDISI – Il pozzo in cui Enrico Morleo ricorda di aver gettato i resti dilaniati e carbonizzati di Salvatore Cairo si trova in un casolare abbandonato nelle campagne fra il petrolchimico e la centrale Enel di Cerano. Il 57enne ha condotto la corte, il pm, gli avvocati, le parti civili e la polizia in una zona inaccessibile dell’entroterra, a circa 4 chilometri dal centro abitato e a un paio di chilometri in linea d’aria dalla litoranea a sud di Brindisi. Qui sono stati rinvenuti dei frammenti di ossa. E' da appurare se si tratta di ossa umane ed eventualmente se il Dna combaci con quello di Cairo. Al vaglio anche dei pezzi di tessuto che sembrerebbero appartenere a una cinta e forse anche ad altri accessori. Gli accertamenti richiederanno con ogni probabilità delle settimane.

Stamattina (mercoledì 20 dicembre) si è svolta nei campi l’udienza del processo sugli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo e Sergio Spada, uccisi rispettivamente il 6 maggio 2000 e il 20 novembre 2001. Enrico Morleo e il fratello maggiore Cosimo Morleo sono gli unici due imputati. Rispondono di duplice omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso: Cosimo nel ruolo di mandante ed Enrico in quello di esecutore di entrambi i delitti. I due imprenditori, stando all’ipotesi accusatoria, sarebbero stati uccisi per non intralciare gli affari dei Morleo nel settore degli articoli casalinghi, dove puntavano al monopolio.

Enrico ha fatto le prime ammissioni lo scorso 13 dicembre, quando in aula ha ammesso di aver fatto a pezzi con una motosega, bruciato e nascosto il cadavere di Salvatore Cairo, morto a 36 anni, ma di non averlo ucciso lui. Stamattina le parti coinvolte nel processo si sono ritrovate presso l’aula Metrangolo del tribunale di Brindisi, dove si sta celebrando il processo presieduto dal presidente della Corte d’assise, Maurizio Saso.

Da lì è partito il convoglio composto da un furgoncino della polizia penitenziaria con Enrico Morleo a bordo (Cosimo, che la scorsa settimnana ha ribadito la sua totale estraneità ai fatti ed è stato sollevato da ogni responsabilità dallo stesso Enrico, non ha partecipato all’udienza), da un paio di furgoncini con i componenti della corte e dai mezzi che trasportavano il pm della Dda di Lecce, Milto Stefano De Nozza, la polizia (Squadra Mobile di Brindisi e Scientifica di Bari), gli avvocati degli imputati (Luca Leoci per Cosimo e Giacinto Epifani per Enrico Morleo) e delle parti civili (Oreste Nastari, Maurizio Scardia, Karin Pantaleo, Giorgia Quarta, Michele Guastella, Sborgia). Hanno partecipato al sopralluogo anche le mogli delle vittime e un figlio di Sergio Spada.

Il sopralluogo presso l'ex azienda dei Morleo

La carovana si è diretta verso il capannone posto all’imbocco della litoranea sud, nei pressi della zona industriale, dove 20 anni fa si trovavano le aziende “Il Fuocolare” ed “Mc Europe", entrambe riconducibili a Cosimo Morleo. E’ nell’azienda di famiglia che Enrico Morleo, 23 anni fa, secondo l’accusa, uccise a coltellate e fece a pezzi Salvatore Cairo. Nelle indagini sono state decisive le testimonianze di Massimiliano Morleo, che più di un anno fa ha iniziato a collaborare con la giustizia, accusando i fratelli Cosimo ed Enrico di entrambi gli omicidi, e di un uomo che all’epoca dei fatti lavorava presso l’azienda di Cosimo Morleo. Questi ha riferito di aver visto Enrico Morleo che impugnava un coltello insanguinato accanto al cadavere di Cairo e di essere stato minacciato: “Se parli ti uccido o ti rendo complice”.

La scena si verificò all’interno di un deposito di legna. Nel frattempo l’immobile è stato modificato. Il luogo in cui Enrico Morleo dice di aver trovato il cadavere di Cairo, ucciso non sa da chi, ora è a cielo aperto. L’imputato, circondato dalla corte, dal pm e dagli avvocati, ha raccontato di essersi inginocchiato “per vedere se il cuore ancora batteva e ho preso il coltello sporco di sangue”. In quell’attimo sarebbe stato visto dal super testimone. Quella mattina Enrico Morleo si era recato presso l’azienda per fare un doppio trasporto di legna. Inizialmente, a suo dire, nel piazzale c’era anche il fratello Massimiliano. Il 57enne dice anche di aver visto la Volvo che apparteneva a Salvatore Cairo, che nei giorni successivi fu ritrovata bruciata dalle forze dell’ordine.

Una volta individuato il corpo esanime di Cairo, Morleo lo avrebbe trascinato alle spalle dell’azienda, dove si trovava un bidone metallico. Quindi avrebbe sezionato con una motosega a scoppio il cadavere e avrebbe gettato i resti all’interno del fusto, poi caricato su un motocarro Ape. Nel frattempo la Volvo era sparita. “Non so – afferma Morleo durante il sopralluogo – chi l’ha spostata”.

Il sopralluogo nel casolare abbandonato

A quel punto l’imputato ha condotto la corte verso il luogo dell’occultamento. Il convoglio ha ripercorso il tragitto che 23 anni fa Morleo alla guida del motocarro. Bisogna imboccare una stradina poco distante dal capannone industriale. Si tratta di un’arteria poco battuta, dove non si vede anima viva. L’unica attività presente nel raggio di un paio di chilometri è un campo di pannelli fotovoltaici. Da lì la strada asfaltata lascia il passo a un tratturo stretto e impervio. Si procede incolonnati, a passo d’uomo. Una macchina si impantana. Si perde circa mezzora per far sostare tutti i mezzi in una diramazione che conduce a una vecchia masseria. Da lì bisogna proseguire a piedi fra le pozzanghere, facendo attenzione a non scivolare.

Morleo, scortato dalla Penitenziaria e dalla mobile, conduce la corte verso un casolare diroccato adiacente a un boschetto. L’immobile fatiscente è circondato da erbacce. Il tetto dell’ingresso è malconcio, tant’è che i vigili del fuoco invitano a prestare attenzione. Poi, in quella che un tempo doveva essere l’aia di una masseria, spunta un pozzo. Enrico Morleo non ne è sicuro al 100 percento, ma dovrebbe essere quello il pozzo in cui si liberò delle spoglie di Cairo.

Il pozzo anche 23 anni fa, da quel che ricorda Morleo, era privo d'acqua. E’ profondo circa 7 metri. All’epoca, stando al racconto dell’imputato, si vedeva una griglia metallica di cui oggi non c’è più traccia. “I resti di Cairo e la motosega – racconta il 57enne – lì ho bruciati qua, all’interno del fusto, alto circa 120 centimetri”. Si trattava di un contenitore utilizzato per bruciare la legna in cui si trovava già della brace. Dopo aver gettato quel che restava del cadavere e della motosega in fondo al pozzo, Morleo riferisce di aver abbandonato il catino in un canale distante circa 30 metri dal casolare.

Il giudice gli chiede come mai avesse percorso quel tratto di strada con il fusto caricato sul cassone del motocarro, con il rischio di essere sottoposto a un controllo di polizia. Risposta di Morleo: “Sapevo del rischio, ma la paura era tanta”.

Le ricerche dei vigili del fuoco e della Scientifica

A quel punto bisogna sgomberare il campo per lasciare spazio ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, alla polizia Scientifica e al personale del 118, pronto a intervenire in caso di necessità. Un capo reparto dei pompieri, assistito dai colleghi, si cala con un verricello, come previsto dalle tecniche Saf (soccorso speleo alpino fluviale). Dopo circa mezzora torna in superfice e conferisce con il giudice, il pm e gli avvocati. In un angolo c’è ancora Enrico Morleo, che nel frattempo è sempre più convinto di aver condotto il giudice sul luogo giusto.

Il vigile del fuoco spiega di aver raggiunto il fondo del pozzo, coperto da uno strato di terriccio, e di aver individuato un pezzo di plastica che sembrerebbe il resto di uno specchietto retrovisore di un autocarro. Da una prima perlustrazione, nessuna traccia di resti umani o o della motosega, di cui almeno la lama dovrebbe aver resistito al rogo appiccato 23 anni fa.

Serve quindi un controllo più approfondito. Bisogna tornare lì giù e scandagliare lo strato di terriccio, per una profondità tale da non compromettere la staticità della struttura. Il giudice ordina il sequestro del pozzo e dell’area circostante. Le ricerche della Scientifica si estendono anche al boschetto adiacente al rudere in cui Morleo ricorda di aver gettato la motosega. Il sopralluogo di poliziotti e vigili del fuoco va avanti, mentre la corte e le parti fanno dietro front. Enrico Morleo viene riaccompagnato in carcere.

Nel primo pomeriggio vengono recuperati dei frammenti di ossa. I reperti saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per accertare se siano umani. Eventualmente sarà poi eseguito il test del Dna. Nessuna traccia della motosega e del fusto gettato nel canale.

Articolo aggiornato alle ore 16.47 (trovati frammenti di ossa)