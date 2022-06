Omicidio di Carlo Giannini, arrestato un 27enne: è il terzo sospettato

MESAGNE - Nuovo arresto per l'omicidio del 35enne Carlo Giannini, il pizzaiolo originario di Mesagne trovato morto, per una coltellata, all’interno del parco di Sheffield all'alba di giovedì 12 maggio. L'annuncio è della polizia dello Yorkshire meridionale. A finire in carcere un 27enne, terzo sospettato nella vicenda. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 giugno 2022.

La polizia lancia ancora un appello attraverso la propria pagina facebook: "Se avete informazioni che possano aiutare i nostri agenti, contattate il 101 citando l'incidente numero 122 del 12 maggio. Potete anche passare le informazioni direttamente alla stanza operativa via mail o in alternativa, puoi rimanere completamente anonimo contattando l'associazione di beneficenza indipendente Crimestoppers tramite il loro sito o chiamando il loro UK Contact Centre allo 0800 555 111".

Da anni Giannini risiedeva all’estero. Prima di trasferirsi a Sheffield, dove risiedeva da circa un anno, aveva lavorato come pizzaiolo nel Nord Europa e in Germania.