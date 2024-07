Operatore Arif morto: si indaga per omicidio colposo, sarà effettuata l'autopsia

OSTUNI – Sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Mario Rotiglio, l’operatore dell’Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali) Puglia che sabato scorso (20 luglio) ha perso la vita mentre venivano effettuate le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che si è verificato nelle campagne fra Ceglie Messapica e San Michele Salentino. Il corpo del 67enne, residente a Ostuni, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'incarico per l'esame autoptico, con ogni probabilità, sarà conferito in settimana.

L’inchiesta è coordinata dal pm del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca, che ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di omicidio colposo commesso in violazione delle normative in materia si sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti tecnici sono stati delegati al personale dello Spesal dell’Asl di Brindisi. Si dovrà appurare se sono state rispettate le normative a tutela della sicurezza dei lavoratori, in interventi di quel tipo.

L’incendio si è sviluppato intorno alle ore 16 di sabato ed è andato avanti per più di due ore. Oltre agli operatori del’'Arif, sul posto si sono recati anche i volontari dell’associazione Ser Ostuni, attivati dalla sala operativa unificata permanente. Il rogo ha riguardato un’area di circa 60 ettari. Le operazioni di spegnimento, a quanto pare, erano in dirittura d’arrivo quando Rotiglio è stato travolto dal ramo di una grossa quercia, improvvisamente collassata.

Il 67enne, purtroppo, è morto sul colpo. Vano l’intervento dei soccorritori del 118. La sua salma si trova attualmente presso il cimitero di Ostuni. L’uomo, padre di due figli, da tutti stimato e ben voluto, era prossimo alla pensione. I sindacati hanno espresso sdegno e dolore per l’accaduto. Attestati di cordoglio sono arrivati anche dal mondo della politica. Stamattina, in occasione del consiglio comunale di Brindisi, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Rotiglio, su proposta di Roberto Fusco, capogruppo del Movimento 5 stelle.

