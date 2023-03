Coniugi uccisi a fucilate: di nuovo in caserma il fratello della vittima, accompagnato dall’avvocato

SAN VITO DEI NORMANNI - Già ieri mattina si è recato in caserma, dove è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Stamattina (mercoledì 8 marzo) accompagnato dall’avvocato Carmela Roma, è tornato nuovamente presso la caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni il fratello 84enne di Antonio Calò, il 70enne che è stato ucciso a fucilate in una villetta in contrada Canali, nei pressi della borgata di Serranova, dove è stata freddata anche la moglie Caterina Martucci.

L’uomo ha varcato il cancello della caserma a bordo di un’auto condotta dal figlio, preceduta da un auto dell’Arma con a bordo il comandante del Nor della locale compagnia, il tenente Alberto Bruno. L’avvocato Roma, prima di entrare in caserma, ha riferito ai giornalisti che il suo assistito sarà interrogato. Sul posto, per assistere all'interrogatorio, anche il Pm che coordina le indagini, Francesco Carluccio. I corpi senza vita dei coniugi sono stati trovati la sera di mercoledì 1 marzo da Carmelo, un altro fratello di Tonino Calò. Erano riversi per terra, lui davanti alla porta di ingresso, lei in camera da letto. L’impressione è che le indagini possano essere vicine a una svolta.