Omicidio dei coniugi a Serranova: venerdì l'ultimo saluto ad Antonio e Caterina

CAROVIGNO - Si terranno venerdì 17 marzo, alle 16, presso la chiesa Santa Maria Goretti di Serranova i funerali di Antonio Calò e Caterina Martucci, uccisi nella propria abitazione in contrada Canali. I corpi sono stati scoperti lo scorso 1 marzo. Sarà l'occasione per gli abitanti della borgata, parenti, amici e conoscenti di dare l'ultimo saluto alla coppia. Intanto, ieri, 14 marzo, il magistrato che si occupa dell'indagine, il pm Francesco Carluccio della Procura di Brindisi, ha formalizzato il conferimento dell'incarico per accertamenti tecnici irripetibili a tre consulenti tecnici. Si tratta del medico legale Domenico Urso, dell'ingegnere Riccardo Ramirez, esperto in balistica, e della biologa Giacoma Mongelli, esperta in analisi su Dna e liquidi biologici.

L'unico indagato, il reo confesso Cosimo Calò, di 84 anni, fratello di Antonio, difeso dall'avvocato Carmela Roma, non ha nominato consulenti di parte. Per quanto riguarda i prossimi congiunti delle due vittime, Carmelo Calò, fratello di Antonio Calò, rappresentato dall'avvocato Nicola Pepe, ha nominato come consulente di parte il medico legale Francesco Galasso. Al momento nessun consulente è stato nominato da una sorella di Caterina Martucci, assistita dall'avvocato Francesco Sozzi. L'autopsia è cominciata già ieri, presso l'obitorio del cimitero di Ostuni. E' proseguita quindi questa mattina e si è conclusa.

I risultati degli accertamenti dovranno essere depositati entro 90 giorni. Sono attesi per i prossimi giorni, inoltre, i risultati dei rilievi effettuati dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) di Bari. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni al comando del capitano Vito Sacchi e del tenente Alberto Bruno. Cosimo Calò, arrestato giovedì scorso (9 marzo), ha riferito agli investigatori di aver ucciso il fratello e la cognata la sera del 28 febbraio.