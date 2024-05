Uccise coinquilino dopo lite sulle pulizie: condanna confermata in appello

OSTUNI - Avrebbe ucciso il coinquilino, dopo una lite sulle pulizie da fare in casa. La Corte d’appello di Lecce ha ridotto di un anno, da 22 anni e mezzo a 21 anni e sei mesi, la condanna che in primo grado di giudizio era stata inflitta al 37enne Mohamed Damnar, originario del Marocco. L’uomo è accusato dell’omicidio del 39enne El Mostafa Zouhair, avvenuto il 5 maggio 2021 in un’abitazione nel centro storico di Ostuni

Condannato per omicidio volontario dal tribunale di Brindisi, l’imputato era stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e gli era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

I due risiedevano in un piccolo appartamento della Città Bianca. Al culmine della lite per futili motivi, El Mostafa Zouhair fu accoltellato a morte al torace. Dopo l’accoltellamento, Damnar provò a fuggire, ma fu rintracciato poche ore dopo dai poliziotti su un pullman a Bari mentre tentava di raggiungere Torino.

La Corte d’appello ha accolto solo parzialmente il ricorso presentato dalla difesa del 37enne.

