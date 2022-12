Omicidio di Giampiero Carvone, la Dda di Lecce chiude le indagini

Avviso di conclusione delle indagini per l'omicidio di Giampiero Carvone, avvenuto la notte del 10 settembre 2019 al rione Perrino, a Brindisi. Unico indagato per il delitto, il 26enne Giuseppe Ferrarese. A condurre le indagini, la pm della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Lecce, Carmen Ruggiero. Importante, per comprendere cosa accaduto, l'ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso 26 giugno dal gip Giulia Proto. E importante, la testimonianza di una ragazza brindisina, che ha messo sulla pista giusta gli investigatori.

Carvone fu ucciso davanti all'ingresso della palazzina in cui risiedeva insieme ai familiari, in via Tevere 19. Un proiettile lo centrò alla testa. Il padre lo soccorse immediatamente, ma il ragazzo, in condizioni disperate, morì qualche ora dopo presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il movente? "Giampiero Carvone - scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - muore a causa di un furto d'auto e del successivo danneggiamento della stessa dovuto ad un sinistro stradale, furto perpetrato in danno di persone 'sbagliate'; ma muore fondamentalmente per avere fatto l''infame', avendo riferito ad un uomo di spessore, assai temuto, i nomi dei suoi complici nel furto, tra cui proprio l'odierno indagato".

Il 4 novembre scorso si è svolto l'incidente probatorio, con l'ascolto della testimone chiave nel caso, la ragazza che con le sue rivelazioni ha impresso una svolta alle indagini. Nell'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, in videoconferenza, la giovane brindisina ha sostanzialmente confermato le accuse mosse nei confronti di Ferrarese. Come si evince dall'ordinanza, il 26enne riferì agli investigatori che la notte dell'omicidio si trovava presso l'abitazione della ragazza e da lì avrebbe sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco. Ma si tratterebbe di un falso alibi che l'indagato avrebbe chiesto alla donna di confermare alla polizia, nel caso in cui fosse stata interrogata. E' quanto emerge dalla dichiarazioni rese dalla testimone nel corso di un'udienza del processo su una tentata estorsione nei confronti del padre di Giampiero Carvone svoltasi lo scorso anno.

Successivamente, ascoltata dalla Squadra Mobile, la ragazza ribadì la medesima versione dei fatti, consegnando "agli inquirenti - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - una verità in grado di resistere a qualunque prova di forza, dimostrando grande coraggio e un profondo senso di giustizia". "La circostanza che ella fosse a conoscenza della dinamica per averla appresa dall'autore del grave fatto di sangue - si legge ancora nel provvedimento restrittivo - emerge dalla perfetta coincidenza tra le modalità della dinamica dell'omicidio raccontata (dalla teste, ndr) e la ricostruzione operata nella consulenza tecnica". La stessa inoltre "sconfessa, in più sedi, in maniera logica e coerente, il falso alibi che Ferrarese aveva fornito agli inquirenti in ordine al luogo in cui fosse mentre il suo amico veniva colpito a morte".

Qualche giorno prima rispetto a questa testimonianza, erano stati ascoltati i collaboratori di giustizia Andrea Romano, Annarita Coffa, Angela Coffa e Alessandro Polito, che avevano confermato quanto riportato nell'ordinanza di custodia cautelare. L'unico responsabile dell'omicidio sarebbe dunque Giuseppe Ferrarese, difeso dagli avvocati Cosimo Lodeserto ed Emanuela De Francesco. Risponde solo di intralcio alla giustizia, invece, un altro indagato, difeso dall'avvocato Giuseppe Guastella. Si tratta di un uomo che lo scorso anno, secondo l'accusa, avrebbe fatto pressioni sulla teste, affinché coprisse il sospettato.