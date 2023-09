Madre morta carbonizzata: "E' sembrato non cogliere la gravità dell'accaduto"

SAN MICHELE SALENTINO – Mentre l’incendio divampava ha dichiarato che in casa non vi fosse nessuno. Dopo il ritrovamento del cadavere carbonizzato della madre, ha riferito di aver ipotizzato che la stessa fosse rientrata a piedi presso la sua abitazione. Gli inquirenti non sono affatto convinti di quanto riferito dal 47enne Alberto Villani all’esterno della villetta in cui risiede in contrada Augelluzzi, nelle campagne di San Michele Salentino, durante e dopo le operazioni di spegnimento del rogo che intorno alla mezzanotte fra martedì 19 e mercoledì 20 settembre ha devastato l’edificio, provocando la morte della 71enne Cosima D’Amato.

L’uomo da ieri sera (lunedì 20 settembre) è recluso presso la casa circondariale di Brindisi, sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto a firma del pm del tribunale di Brindisi, Alfredo Manca. Villani, difeso dall’avvocato Bartolo Gagliani, è accusato di aver ucciso (omicidio volontario) la madre, “appiccando un incendio – si legge nel campo di imputazione – all’interno dell’immobile in suo uso dove egli stesso risiedeva”. Contestato inoltre il reato di incendio doloso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

L'incendio

Lo scenario di questa tragedia è una villetta (posta sotto sequestro) situata a circa due chilometri dal centro abitato di San Michele Salentino, circondata da un terreno presidiato da un paio di cani. Vi si accede tramite un breve viale che si immette in una stradina costeggiata su entrambi i lati da altre villette.

Intorno alle ore 23.45 di martedì 19 settembre è stato lo stesso Alberto Villani a chiedere a un vicino di segnalare ai vigili del fuoco l’incendio che si stava sviluppando all’interno della sua abitazione. Quest’ultimo ha poi dichiarato che “Villani non gli è apparso particolarmente turbato per la vicenda”. Il 47enne indossava solo un paio di slip, un paio di calzini (senza scarpe) e una felpa. I pompieri, sulla base di quanto dichiarato dall’indagato nell’immediatezza dei fatti, pensavano che non ci fosse nessuno all’interno. E invece, una volta domato il rogo, hanno trovato il cadavere carbonizzato di Cosima D’Amato nel soggiorno/ingresso adiacente alla stanza da letto, da dove si presume che siano partite le fiamme.

Da quanto emerge dal provvedimento di fermo, Villani era “in forte stato di ebrezza, con una bottiglia di vino bianco (che stava consumando) con le mani sporche di fuliggine”. Presentava escoriazioni in fronte e sulla tibia. Più volte ha chiesto l’assistenza del suo avvocato, prima ancora del rinvenimento del cadavere. Tali circostanze permettono “di ritenere – scrive il pm – che il medesimo si trovasse all’interno dell’abitazione nel momento in cui l’incendio è divampato”.

Lo stesso, sempre nell’immediatezza dei fatti, ha riferito di aver lasciato il telefono in carica all’interno della villetta. Poi ha spiegato di aver prelevato la madre nel primo pomeriggio dalla sua abitazione in via Cavour, nel centro di San Michele Salentino, e di averla accompagnata presso in contrada Augelluzzi in virtù di un appuntamento con un geometra, per la vendita della casa. L’indagato ha quindi “ipotizzato che la madre fosse rientrata a piedi in via Cavour”.

Ma il Pm ritiene che tutto ciò sia falso. “Difficile anche solo pensare – si legge nel decreto di fermo – la anziana madre potesse essere rientrata a piedi a casa percorrendo circa due chilometri, anche attraversando stradine di campagna”. L’auto della 71enne, fra l’altro, è stata ritrovata all’esterno della villetta in contrada Augelluzzi. “Le mani e il volto sporco di fuliggine – aggiunge il magistrato – lasciano ragionevolmente pensare che egli abbia circolato all’interno dell’abitazione incendiata, ben sapendo che la madre era all’interno”.

Saranno oggetto di valutazione anche le fratture di tre costole refertate ieri mattina a Villani presso l’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Queste potrebbero essere state causate alla resistenza ai carabinieri e alla “successiva caduta nelle fasi preliminari – scrive il pm – ma anche l’esito di una colluttazione precedente, accaduta in casa”. Sarà l’autopsia a fornire ulteriori dettagli anche su questo aspetto.

I precedenti a carico dell'indagato

La posizione del 47enne è ulteriormente complicata da un divieto di avvicinamento alla madre emesso a suo carico dal gip del tribunale di Brindisi il 15 febbraio 2022, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli era stata notificata alcune settimane prima, per maltrattamenti (reato poi riqualificato in stalking) nei confronti della pensionata. Non solo. Fra il 2018 e il 2020 l’indagato era già stato sottoposto ad altri due provvedimenti di divieto di avvicinamento a due ex compagne, sempre per maltrattamenti, mentre nel 2021 è finito in carcere per maltrattamenti nei confronti della madre e del patrigno.

“La personalità del Villani – si legge ancora nel decreto di fermo – è connotata da violenza che da sempre caratterizzato i suoi rapporti personali e familiari così come si evince dai trascorsi giudiziari. L’abituale dipendenza dall’abuso di alcol lo rende particolarmente aggressivo e lontano dalla realtà così come si è mostrato ai militari operanti durante le attività inerenti l’assassinio della madre”. Il pm rimarca inoltre che Villani “è sembrato non cogliere la gravità dell’accaduto sia nella fase intermedia che in quella successiva ai gravi reati che gli sono stati contestati nel corso dell’interrogatorio del pubblico ministero, nell’ambito del quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha quindi fornito alcuna valida alternativa come ad esempio dissapori con taluno”.

Il provvedimento restrittivo è stato motivato con la sussistenza del pericolo di fuga: “La gravità del fatto e la severità della eventuale pena conseguente potranno indurlo a lasciare immediatamente il territorio rendendosi irreperibile, soprattutto in ragione del fatto che la donna (ed il marito deceduto) era già stata vittima di gravissimi maltrattamenti per sua mano e pesantemente minacciata di morte (fatto per cui veniva condannato in primo a secondo grado)".

Nelle prossime ore il 47enne, assistito dal suo legale, si presenterà davanti al gip del tribunale di Brindisi, per l’interrogatorio di convalida del provvedimento di fermo.