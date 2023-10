Omicidio Pagano, dopo 30 anni arriva il verdetto: una condanna e tre assoluzioni

TUTURANO - E’ stata riconosciuta la responsabilità solo di uno dei quattro imputati per la morte di Giuseppe Pagano, il giovane di Copertino freddato a colpi d’arma da fuoco nelle campagne di Tuturano, nel Brindisino, nel giugno del 1990, e il cui corpo non fu mai ritrovato.

Oggi, all’esito del giudizio discusso col rito abbreviato, la giudice Simona Panzera ha inflitto una condanna a trent’anni di reclusione a Giovanni De Tommasi, 61 anni, di Campi Salentina, ritenuto dalla pubblica accusa il mandante. Il verdetto è stato invece di assoluzione piena “per non aver commesso il fatto” per: Claudio Conte, 51, di Copertino, e Antonio Pulli, 66, di Veglie, indicati come suoi complici, e Antonio De Nicola, 69, di Brindisi, considerato dagli inquirenti l’esecutore materiale del delitto con un altro individuo nel frattempo defunto.

Secondo le indagini, si trattò di un omicidio maturato in un contesto mafioso: sarebbe stato commesso con premeditazione e per motivi abietti legati al fatto che la vittima non avrebbe rispettato alcune regole del clan di cui avrebbe fatto parte come quella di eseguire un omicidio, di consegnare i proventi delle attività illecite e di assistere economicamente i detenuti e i loro familiari. Non solo. Sarebbe stata punita anche perché avrebbe svolto attività concorrenziali a quelle dell’organizzazione di appartenenza.

Al termine della requisitoria, il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi aveva chiesto per tutti gli imputati il massimo della pena.



Inizialmente, subito dopo la scomparsa di Pagano, gli accertamenti della magistratura portarono a un nulla di fatto, ma in seguito alla riapertura del caso ottenuta nel 2019 dalla sorella della vittima fece seguito l’imputazione coatta disposta dal giudice Carlo Cazzella e si andò a processo.La donna che, in questi anni, non si è mai rassegnata affinché venisse fatta giustizia era parte civile con l’avvocato Roberto Rella, mentre a difendere gli imputati ci hanno pensato gli avvocati Elvia Belmonte, Francesca Conte, Andrea Starace e Fiorendina De Carlo.