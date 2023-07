Omicidio Sonia Nacci: in Appello diminuzione delle pene per i tre imputati

Quello di Sonia Nacci, per i giudici della Corte d'Appello di Lecce, fu un omicidio preterintenzionale. Per questo motivo sono state rideterminate le pene nei confronti dei tre imputati, con sensibili diminuzioni. La sentenza è stata emessa oggi, giovedì 13 luglio 2023. Il 42enne Giovanni Vacca e l'ex compagna, la 39enne Daniela Santoro, sono stati condannati entrambi a 16 anni e otto mesi di reclusione. Il 23enne Cristian Vacca, figlio di Giovanni, si è visto infliggere una pena pari a dieci anni di reclusione. In primo grado la corte d'assise di Brindisi (presidente Genantonio Chiarelli) aveva condannato tutti e tre gli imputati, infliggendo 23 anni e otto mesi di reclusione a Giovanni Vacca e a Daniela Santoro e 14 anni di reclusione a Cristian Vacca, per il reato di omicidio aggravato in concorso. Il procuratore generale, Salvatore Cosentino, il 18 maggio scorso, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

I tre imputati sono assistiti dagli avvocati Danilo Cito, Giuseppe Deleonardis e Cosimo Deleonardis. Per leggere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni, ma intanto i legali pensano già al ricorso in Cassazione. La corte che ha emesso quest'oggi la sentenza è presieduta dal giudice Ettore Nesti, a latere Giuseppe Biondi. Il processo era cominciato con un altro giudice, Vincenzo Scardia, che il mese scorso è divenuto il nuovo presidente del Tribunale di Brindisi. Per questo è stato necessario un "cambio in corsa". Tornando al dispositivo della sentenza d'appello, letto in aula oggi, per il resto conferma il verdetto di primo grado, liquidazioni alle parti civili comprese. La riqualificazione del reato in "omicidio preterintenzionale" è l'elemento fondamentale che ha portato alla rideterminazione delle pene inflitte ai tre imputati.

I processi di primo e secondo grado hanno dovuto far luce sulla scomparsa, drammatica e prematura, della 43enne cegliese Sonia Nacci, deceduta il 22 dicembre 2020 a causa delle lesioni riportate durante un pestaggio. La donna era stata ricoverata dapprima presso l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, quindi al Santissima Annunziata di Taranto, dove morì. I carabinieri del Nor della compagnia di San Vito Dei Normanni, competenti territorialmente, coordinati dalla Procura di Brindisi, hanno ricostruito dinamica e antefatti dell'omicidio. Sonia Nacci si sarebbe recata in casa di due degli imputati per acquistare della droga. Ma la donna aveva accumulato debiti pregressi. Per questo motivo sarebbe stata picchiata, anche con una "mazzetta in ferro", e in maniera brutale. La donna tornò presso la propria abitazione, poco distante, ma le sue condizioni si aggravarono, rendendo necessario il ricovero. La sua vita si spense nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Taranto.