Omicidio a Torre Santa Susanna, l'indagato in silenzio davanti al gip

BRINDISI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a confermare la propria versione già fornita al pm. Si è svolto questa mattina, mercoledì 25 febbraio, l'interrogatorio di convalida del torrese Salvatore Carluccio, 25 anni a ottobre, difeso dall'avvocato Fabio Falco del Foro di Taranto. Il giovane è accusato dell'omicidio del 31enne compaesano Luca D'Errico, ferito nella notte tra il 12 e il 13 febbraio in via Dei Mille, a Torre Santa Susanna. D'Errico è poi deceduto in ospedale, al Perrino di Brindisi, ieri sera. Intanto, Salvatore Carluccio si trova nel carcere di Brindisi.

L'interrogatorio di questa mattina si è tenuto davanti al gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi. Delle indagini se ne occupano i carabinieri. Carluccio, stando alla ricostruzione dei militari, avrebbe sparato dall'interno della propria abitazione. D'Errico sarebbe stato colpito alla nuca. Gravemente ferito, è stato accompagnato in ospedale da alcuni amici. I sanitari del nosocomio brindisino lo hanno operato d'urgenza, in Neurochirurgia. Poi è stato trasferito in Rianimazione.

Alle 16 di ieri, martedì 14 febbraio, è stata dichiarata la morte cerebrale di D'Errico e, successivamente, è stata diramata la notizia del decesso. La Procura di Brindisi ha disposto l’autopsia. L'esame autoptico è previsto per il pomeriggio del 15 febbraio. La famiglia del giovane ha dato il consenso alla donazione degli organi.