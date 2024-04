Arresti in flagranza, inchieste e vite salvate: onorificenze per 16 poliziotti, i loro nomi

BRINDISI - Hanno arrestato rapinatori in flagranza di reato. Hanno salvato delle vite umane. Hanno svolto delle inchieste culminate nell'arresto di varie persone accusate di associazione per delinquere. Fra promozioni per merito straordinario, encomi solenni ed encomi semplici, 16 poliziotti sono stati insigniti stamattina (mercoledì 10 aprile) dal questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, e dal prefetto Luigi Carnevale, nel corso delle celebrazioni del 172esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato che si sono svolte presso il teatro Verdi. Di seguito i nomi dei poliziotti che hanno ricevuto le onorificenze e i motivi per cui le hanno conseguite.

Promozione per merito straordinario

Ispettore ​​Chionna Claudio - evidenziando straordinarie capacità professionali e non comune determinazione operativa, si distingueva in un intervento di soccorso pubblico che consentiva di rendere inoffensiva una donna che, in stato di alterazione psicofisica ed armata di coltello, manifestava intenti suicidi minacciando di morte chiunque le si avvicinasse; nella circostanza, pur rimanendo ferito, riusciva a disarmare la donna e metterla in salvo. chiaro esempio di coraggio e altruismo. Mesagne, 23 dicembre 2020.

Vice ispettore​ Zippo Ilario - evidenziando eccezionali capacità professionali e sprezzo del pericolo, libero dal servizio, espletava un'attività di p.g. che si concludeva con l'arresto di due minori repsonsabili di tentata rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale. chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio. Brindisi, 6 settembre 2019.

Vice ispettore ​Masi Giuseppe - evidenziando straordinaria capacità professionale, tempismo di intervento espletava un’attività di soccorso pubblico in favore di una bambina di due anni, colta da un arresto cardio circolatorio; nella circostanza, incurante del pericolo, dopo aver percorso a piedi un tratto autostradale, prestava le manovre di primo soccorso alla piccola, consentendone il ripristino delle funzioni vitali. chiaro esempio di alto senso del dovere. Pisa autostrada a12, 17 ottobre 2018

Assistente capo coordinatore​de Castro Cosimo - evidenziando straordinarie capacità professionali, tempismo d’intervento e non comuni spirito di iniziativa, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico che consentiva di mettere in sicurezza gli abitanti di un condominio, investito da un incendio, nonostante gli ambienti fossero saturi di fumo e le fiamme avanzassero pericolosamente. chiaro esempio di coraggio ed alto senso del dovere. Brindisi, 17 novembre 2019

Encomio solenne

Sostituto commissario ​Tamborrino Pierino; vice ispettore ​Fanelli Francesco - evidenziando eccezionali capacità professionali e non comune intuito investigativo, espletavano un'attività di p.g. che si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 soggetti responsabili dei delitti di associazione per delinquere, appropriazione indebita e autoriciclaggio. Ostuni, 5 marzo 2021

Sostituto commissario ​Giudice Biagio; vice sovrintendente​ ​De Paolis Carmine - evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa espletavano un'attività di p.g. che si concludeva con l'arresto, in flagranza di tre malviventi, responsabili di una rapina aggravata dall'uso delle armi e con il recupero di preziosi per un valore di circa 140 mila euro. Brindisi, 14 gennaio 2019.

Vice ispettore ​​​Sticchi Stefano - evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di una donna che, in stato di alterazione psico-fisica e barricata in casa con alcune bombole di gas, minacciava di far esplodere l'intero stabile. Manduria, 21 dicembre 2020.

Encomio

Commissario ​Giannuzzi Paolo; vice ispettore ​​​Morleo Damiano. Evidenziando spiccate capacità professionali, espletavano un'attività di pg che si concludeva con l'arresto in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere di 3 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, favoreggiamento e violenza privata. Mesagne, 18 marzo 2022.

Ispettore Rini Gianni; vice sovrintendente ​Guadalupi Mariantonietta - evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un soggetto resosi responsabile, nella medesima giornata, di 3 diverse rapine, tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed altro. Brindisi, 5 maggio 2020

Assistente capo ​Zezza Giuseppe - evidenziando spiccate qualità professionali, si distingueva in un'attività di soccorso pubblico che consentiva, a seguito di un incendio, di mettere in sicurezza i residenti di uno stabile. Milano, 24 maggio 2019.

Assistente capo ​Brunetti Francesco - evidenziando spiccate qualità professionali espletava un'attività di p.g. che si concludeva con l'arresto di un soggetto pluripregiudicato, resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, usura e incendio doloso. Nardò, 5 ottobre 2022

Agente ​​Caruso Giuseppe - evidenziando spiccate capacità professionali, espletava un'attività di soccorso pubblico in favore di un uomo intenzionato a togliersi la vita. Tuturano, 24 agosto 2021.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui