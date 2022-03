Operaio francavillese si infortunò sul lavoro: due condanne e una assoluzione

FRANCAVILLA FONTANA - A distanza di cinque anni dall'infortunio sul lavoro arriva la sentenza: due condanne e una assoluzione. Erano stati tratti a giudizio per rispondere di cooperazione colposa in un infortunio sul lavoro a seguito del quale un operaio di Francavilla Fontana aveva subito lesioni personali gravissime. Si tratta del legale rappresentante di una impresa edile del posto, di un dipendente della stessa con la qualifica di "preposto" e di un ingegnere, sempre di Francavilla Fontana, incaricato del coordinamento della sicurezza. Assolto quest'ultimo, al primo è stata inflitta una pena pari a un anno e tre mesi di reclusione, al secondo una pena di un anno.

In particolare, si contestava ai tre uomini di avere cagionato all'operaio lesioni colpose gravissime "con - si legge nel capo di imputazione - un periodo di inabilità temporanea di gran lunga superiore a 40 giorni e, poi, con postumi invalidanti permanenti per lo schiacciamento del secondo dito della mano destra tra travetti in cls. armato riuniti in fascio, che venivano movimentati in cantiere - per la successiva costruzione di un solaio di copertura - mediante gru autocarrata, evento lesione consistito nella subamputazione traumatica da schiacciamento del secondo dito della mano destra, con frattura pluriframmentaria della base falange distale e perdita di sostanza".

All'esito del processo, conclusosi oggi, mercoledì 23 marzo 2022, a distanza di cinque anni dal fatto, il Tribunale di Brindisi - giudice Genantonio Chiarelli - ha condannato il legale rappresentante dell'impresa edile e il suo preposto e ha invece assolto con formula piena l'ingegnere responsabile per il coordinamento della sicurezza, quest'ultimo assistito dall'avvocato Fabio Zecchino (per gli aspetti di natura giuslavoristica) e dall'avvocato Domenico Attanasi (per gli aspetti di carattere più strettamente penale). La parte lesa, costituitasi parte civile, è assistita dall'avvocato Pasquale Fistetti. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per tutti e tre gli imputati. Le motivazioni saranno rese note tra 60 giorni.