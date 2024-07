Operaio morto durante spegnimento incendio: salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

OSTUNI - Si trova presso il cimitero di Ostuni, a disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma di Mario Rotiglio. L'operaio 67enne dell'Agenzia regionale attività irrigue e forestali (Arif), è deceduto ieri pomeriggio (20 luglio) nelle campagne tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino. L'uomo, insieme altri colleghi, era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio che stava divorando una vasta zona di ulivi secolari. Rotiglio lascia una moglie, un figlio ed una figlia.

Un pomeriggio maledetto

"Ore 16.06 mi chiama la Soup per un intervento in agro di Ceglie Messapica, invio la squadra. Siamo i primi ad arrivare sull'intervento, che dalle prime battute si presenta ampio e complicato. Sento alla radio le voci in affanno dei nostri operatori, temo per il gran caldo sotto cui stanno lavorando, decido di mandare una seconda squadra per alleggerire lo sforzo ed il lavoro". Con queste parole vive e toccanti, condivise su facebook, il responsabile dall'associazione volontari Serostuni ripercorre gli attimi di un pomeriggio maledetto in cui ha perso la vita il povero Mario Rotiglio.

Lo sfortunato operaio è giunto sul posto in quanto facente parte di una delle due squadre Arif he avrebbero dovuto lavorare allo spegnimento del grande incendio a ridosso della strada provinciale. Sul posto anche i vigili del fuoco, Serostuni ed un'altra squadra di volontari da San Vito dei Normanni.

Da quanto si apprende, Mario Rotiglio era impegnato a salvare dalle fiamme un grosso ulivo secolare che in seguito all'incendio si è spaccato: parte del tronco lo ha schiacciato non lasciandogli scampo.Il triste epilogo intorno alle 19.15. Altri due suoi colleghi sono rimasti feriti.

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila: "Lennesima tragedia"

"Quante altre lacrime, quanta sofferenza e disperazione dobbiamo continuare a soffrire prima di scrivere la parola fine?" si legge in una parte della nota dei segretari territoriali A. La Fortuna (Fai Cisl), G. Toraldo (Flai Cgil), L. Vizzino (Uila Uil).

"La sicurezza e la formazione costituiscono la premessa essenziale per una seria politica preventiva per un lavoro svolto in sicurezza - prosegue il comunicato -. Analogamente una legge speciale per i crimini da infortunio sul lavoro non può più essere rinviata".

"Ci uniamo al dolore della famiglia in uno con tutti i colleghi forestali della Provincia di Brindisi ed in attesa di avere informazioni dettagliate su cause, circostanze e responsabilità, abbiamo, in uno con le Segreterie Regionali Fai Flai e Uila, richiesto un incontro urgente all’assessorato regionale dell’agricoltura ed al direttore regionale Arif".

Cgil, Antonio Macchia: "Chiediamo tavolo su carenza organico"

"Pur aspettando gli esiti delle indagini per comprendere cosa sia realmente accaduto, appare evidente che ci sono molte criticità a partire dalla carenza di organico. Una domanda sorge poi spontanea: si può mandare una persona di 67 anni a tagliare tronchi?". Questa è una delle domande poste da Antonio Macchia, segretario generale Cgil Brindisi, per mezzo di una nota stampa odierna.

"Mario Rutiglio sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha svolto il suo lavoro con coraggio e dedizione - prosegue il comunicato -, salvaguardando il patrimonio boschivo della nostra comunità. È un’ingiustizia che un lavoratore così dedito sia stato messo in una situazione tanto pericolosa a un’età così avanzata. Questo non deve mai più accadere".

"Chiediamo che si convochi immediatamente un tavolo per affrontare tutte le problematiche relative alla carenza di organico per i lavoratori impegnati nei servizi Aib. Queste carenze sono spesso alla base degli incidenti mortali sul lavoro. La Cgil è da sempre impegnata nella battaglia per la sicurezza sul lavoro, per evitare che sciagure del genere si ripetano. Non è accettabile che una persona di 67 anni, età avanzata per un lavoro così usurante, sia stata inviata a spegnere un incendio".

