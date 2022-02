Giro di droga fra l'Albania e la Puglia: tornano liberi gli autisti di autobus

BRINDISI – Tornano in libertà tre autisti accusati di aver rivestito il ruolo di corrieri di droga e denaro fra l’Albania e la Puglia, nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di finanza di Brindisi sfociata lo scorso 22 gennaio in 23 arresti fra le province di Brindisi e Taranto. Il tribunale del Riesame nella giornata di oggi (venerdì 4 gennaio) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce, su richiesta della locale Dda, a carico degli albanesi Gjergji Aliaj (61 anni), Ferdinant Dajkaj (50) e Leonard Itaj (50), difesi dagli avvocati Alessandro Costantini, Ladislao Massari, Alessia Pinto e Rita Ciccarese.

I tre, attivi settimanalmente lungo la tratta Valona-Nord Italia alla guida di autobus di una società privata, sarebbero stati “impegnati - si legge nell'ordinanza - nella raccolta del denaro per conto dell’organizzazione criminale o nella consegna delle partite di stupefacente, detenute, poi, per essere trattate, ovvero tagliate e confezionate per il successivo commercio” presso l'abituale dimora di altri due indagati, situata a Oria.

La Finanza ha fatto luce su un giro di sostanze stupefacenti (principalmente eroina e cocaina) che dall'Olanda e dalla Turchia transitavano, attraverso autobus e camion, a Oria per poi venire smistate in tutta la Puglia e in provincia di Reggio Calabria. I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti dei 45 soggetti coinvolti nelle indagini sono quelli di: traffico internazionale di stupefacenti, estorsione aggravata da metodo mafioso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e armi da guerra, danneggiamento, violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e autoriciclaggio.