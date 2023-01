Operazione antidroga "Quota 167": sei condanne in abbreviato

SAN PIETRO VERNOTICO – Sei condanne in abbreviato per l’operazione dei carabinieri “Quota 167” che il 26 aprile scorso portò all’arresto di otto persone coinvolte in attività di spaccio. Fabrizio Annis 42 anni, Gimmi Annis 41 anni, Raffaele Pietanza 42 anni, Simone Elia 25 anni, Massimiliano De Marco 52 anni e Matteo Sorio 34 anni (i primi cinque furono rinchiusi in carcere), hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Il 13 gennaio scorso Gimmi Annis e Raffaele Pietanza, dopo la discussione dei legali, furono rimessi in libertà, ieri, martedì 24 gennaio, è stata emessa la sentenza a firma del Gip Vittorio Testi. Tutti liberi, tranne Fabrizio Annis per il quale sono stati disposti i domiciliari.

Era contestato il reato di spaccio continuato in concorso di cocaina, marijuana e hashish. Pietanza anche accusato di tentato furto in abitazione per essersi introdotto insieme ad altri due soggetti (accusati dello stesso reato) in casa di una donna al fine di regolarizzare un debito di droga. Gimmi Annis rispondeva anche di evasione dagli arresti domiciliari perpetrata in diverse occasioni.

Le condanne

Di seguito le condanne: Frabrizio Annis è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento 10mila euro di multa; Gimmi Annis a 2 anni e sei mesi e 8mila euro di multa; Raffaele Pietanza a 2 anni e 4 mesi 8mila euro multa e a 1 anno 800 euro multa per l’accusa di furto. Simone Elia a due anni e 6mila euro di multa; Massimiliano De Marco a 1 anno 2mila euro di multa, pena sospesa. Matteo Sorio a sei mesi e mille euro di multa. Annis, Pietanza, Elia, De Marco sono stati condannati anche al pagamento delle spese di mantenimento durante custodia cautelare in carcere. Fabrizio Annis è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Cascione, Elvia Belmonte, Danilo Cito e Ladislao Massari.