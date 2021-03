Operazione "Gold Cars": "Organizzati in maniera precisa"

Circa 80 uomini della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno arrestato 9 persone, destinatarie di un provvedimento di misura cautelare, di cui 4 in regime di custodia in carcere e 5 in regime di custodia domiciliare per "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di appropriazione indebita di autovetture di grossa cilindrata e di notevole valore economico ai danni di ignare società del settore e autoriciclaggio dei proventi dei delitti".