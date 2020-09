Ordigno bellico a Punta della Contessa: concluse operazioni brillamento

BRINDISI - Nella mattinata di oggi sono state completate le operazioni di brillamento dell'ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto il 19 agosto scorso in località “ Punta della Contessa”, durante i lavori di riqualificazione ambientale e bonifica da materiale ferroso eseguiti all’interno dell’ex poligono di tiro a cielo aperto dell’Aeronautica militare.

Il Centro coordinamento soccorsi, presieduto dal Prefetto, con la presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del comandante della Polizia locale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Enav, si è riunito stamane per coordinare e seguire le operazioni di bonifica e neutralizzazione dell'ordigno bellico, eseguite, con tempestività e professionalità, nel luogo di rinvenimento dagli artificieri dell'Esercito.

Per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rimozione dell'ordigno bellico in condizioni di sicurezza sono state disposte limitazioni alla circolazione stradale ( lungo la rete viaria provinciale), la sospensione del traffico aereo, nonché della navigazione marittima.

La operazione di disinnesco è stata condotta in una cornice di sicurezza predisposta e pianificata nei giorni scorsi, a seguito di riunioni in Prefettura ed in Questura, in cui sono stati analizzati e dettagliati gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica ed è stato messo in campo un dispositivo di sicurezza.

Il Comune di Brindisi ha predisposto per la circostanza, un piano operativo di evacuazione, che ha riguardato pochi abitanti della zona interdetta. L'interdizione dell'area è terminata alle ore 9 senza criticità alcuna. In Questura è stata istituita la sala operativa interforze da cui sono state coordinate le attività di pattugliamento dell'area interessata.