Travolto da crollo solaio: salma ancora "bloccata", abitazione da demolire

CAROVIGNO – E’ ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria la salma di Cosimo Guarini, il 66enne morto giovedì scorso (24 aprile) a seguito del crollo del solaio della sua abitazione, causato da un’esplosione. La tragedia si è verificata in via Salvatore Di Giacomo, a Carovigno.

Il cadavere del pensionato si trova presso l’obitorio del cimitero di Ostuni. Il giorno della tragedia è stata effettuata un’ispezione cadaverica da parte del medico legale, su incarico della Procura di Brindisi. Nella giornata di oggi, con ogni probabilità, il pm deciderà se restituire il corpo ai familiari o se disporre l’esame autoptico.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle ore 6.40 del mattino. A causarla, una fuga di gas dalla bombola della stufa. Il solaio dell’abitazione mono piano è crollato. Infissi e macerie sono stati scagliati sulla strada, nel raggio di metri. Per il 66enne, non c’è stato nulla da fare.

Guarini viveva da solo da circa un anno, a seguito del decesso della madre. Due fratelli e una sorella residente in Germania si prendevano cura di lui. I vicini ne parlano come una persona discreta e mansueta. Anche il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, recatosi sul posto subito dopo la tragedia, lo conosceva.

Ora si pone la questione della messa in sicurezza dell’appartamento distrutto, situato al civico 19, e dei due appartamenti adiacenti, rispettivamente ai civici 21 e 17. L’amministrazione comunale ha emesso tre ordinanze: una rivolta ai familiari di Guarini; le altre due ai proprietari delle case confinanti. Quest’ultimi sono stati invitati a sgomberare la stanza da letto del civico 21 e il soggiorno del civico 17

Per quanto riguarda l’immobile distrutto, dovranno essere effettuati, “con la massima urgenza, tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza, mediante interventi di ristrutturazione (anche con demolizione) che i proprietari eredi ritengano necessari, al fine di cessare la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità”.

