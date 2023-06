Ricorso contro deposito Edison: "opera strategica", Tar Lecce dichiara la propria incompetenza

BRINDISI – Il Tar di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Il tribunale amministrativo che potrà dirimere “inderogabilmente” la controversia è quello del Lazio, sede di Roma. Questo, in estrema sintesi, il succo dell’ordinanza emessa nella giornata di oggi (venerdì 23 giugno) dal Tar salentino, rispetto al ricorso presentato dal Comune di Brindisi contro i provvedimenti che autorizzano la società Edison a realizzare un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (Gnl) nel porto di Brindisi, nei pressi del varco di accesso di Costa Morena Est. L’opera consiste in un serbatoio verticale a pressione atmosferica della capacita di 19.500 metri cubi. Il molo di Costa Morena sarebbe banchina di riferimento per l’ormeggio delle metaniere.

Il ricorso

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi impugnò gli atti autorizzativi nel novembre del 2022. A marzo 2023 il ricorso fu integrato con ulteriori motivazioni. La controversia, oltre alla stessa Edison, coinvolge vari enti pubblici che hanno partecipato all’iter autorizzativo: l’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale; diversi ministeri (Ambiente e Sicurezza Energetica, l'Interno, Infrastrutture Trasporti); il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; la Capitaneria di Porto di Brindisi; la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce e Brindisi. E poi la Regione Puglia (non costituita in giudizio), il Consorzio Asi di Brindisi, la Provincia di Brindisi e altre agenzie.

Con il ricorso introduttivo depositato a novembre 2022, il Comune di Brindisi, rappresentato dall’avvocato Rubina Ruggiero, chiese l’annullamento: del decreto ministeriale che diede il via alla realizzazione dell’opera; della delibera di giunta regionale; della determina del ministero della Transizione ecologica con cui è stato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dalla società Edison; del nulla osta di fattibilità espresso dal Ctr della direzione regionale dei vigili del fuoco di Puglia.

Con i motivi aggiunto il 3 marzo, il Comune ha contestato anche: il nulla osta del Comitato tecnico regionale del rilasciato il 27 gennaio 2023; le relazioni del gruppo di lavoro.

La competenza

L’udienza svoltasi mercoledì scorso (21 marzo) è stata caratterizzata da una serrata discussione, seguita dalla camera di consiglio. Nell’ordinanza a firma del collegio presieduto dal giudice Antonio Pasca, si rimarca che l’opera “riveste carattere di infrastruttura strategica, ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, riguardante la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale, mediante attuazione del Quadro Strategico Nazionale”.

Il progetto inoltre “è stato assentito con la prescrizione di allaccio alla rete nazionale”. Per tali ragioni “sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, “innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.