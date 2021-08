Organizzano corso di inglese, ma è una truffa: tre denunciati

TORCHIAROLO - Hanno organizzato un corso di inglese per ottenere la certificazione C-2, ma era una truffa. I carabinieri della stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso una 38enne di San Paolo bel Sito (Napoli), un 31enne e un 26enne di Scafati (Salerno).

In particolare, i tre, in concorso tra loro, hanno organizzato un corso di lingua inglese volto all'acquisizione della certificazione "C-2", al quale ha partecipato un 46enne di Torchiarolo. L'uomo, dopo aver appurato che la certificazione rilasciatagli era falsa, ha presentato denuncia-querela presso la stazione dei militari di Torchiarolo.