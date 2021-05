Truffa on line. Acquista una playstation ma non gli viene mai consegnata

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 37enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne della provincia di Napoli, per truffa. In particolare, il 26enne si è fatto accreditare 100 euro sulla carta postepay a lui intestata, per il pagamento di una console playstation, messa in vendita su una piattaforma on-line, mai consegnata.