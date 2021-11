Accende i fornelli e sente uno scoppio, paura per una donna

ORIA - Sono ancora nell'abitazione di via Torre Santa Susanna ad Oria i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana chiamati da una donna dopo lo scoppio di un fornello. Il fatto è accaduto intorno alle 11.30 di oggi. La donna, probabilmente, intenta a preparare il pranzo, ha messo la padella sui fornelli ma dopo poco ha sentito un forte scoppio. Impaurita ha spento subito il gas, è uscita fuori ed ha chiamato i vigili del fuoco. Al momento non ci sarebbero feriti, nè problemi strutturali ma i vigili del fuoco sono sul posto per monitorare la situazione ed evitare possibili fughe di gas.