Ruba energia elettrica per quasi 5mila euro: arrestato e rimesso in libertà

ORIA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, sezione radiomobile, hanno arrestato un 55enne di Oria, per furto di energia elettrica. In particolare, nel corso di un controllo effettuato presso l’abitazione di residenza dell’uomo, i militari hanno accertato l’allacciamento dell’impianto elettrico direttamente alla rete pubblica, tale da bypassare il contatore Enel. Ciò gli ha consentito di sottrarre energia per un valore di circa 4mila e 900 euro. L’uomo è stato rimesso in libertà.