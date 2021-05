Con il coltello a serramanico nell'auto: denunciato

ORIA - Nell'auto aveva un coltello a serramanico: denunciato un francavillese. I Carabinieri della stazione di Oria, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi, un 30enne di Francavilla Fontana. In particolare, l'uomo, nel primo pomeriggio di sabato 1 maggio, è stato controllato alla guida della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri, nascosto nel vano porta oggetti, sottoposto a sequestro.