Dà fuoco a rifiuti pericolosi speciali nel suo fondo: 76enne denunciata

ORIA - Dà fuoco a rifiuti speciali pericolosi nel proprio terreno: anziana denunciata. A Oria, i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 76enne del luogo per i reati di getto pericoloso di cose e attività di gestione rifiuti non autorizzata. In particolare, la donna, nel proprio terreno recintato in una contrada periferica, ha incendiato rifiuti pericolosi speciali, costituiti da materiale in plastica e traversine ferroviarie in legno. Le fiamme, auto estintesi, non hanno provocato danni. L’area è stata sottoposta a sequestro.