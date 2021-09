Ai domiciliari ma in casa aveva marijuana e due fucili privi di matricola

ORIA - E' stato arrestato dai carabinieri della stazione di Oria, per reati detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi, un 42enne del luogo, già agli arresti domiciliari. In particolare, l’uomo in seguito a una perquisizione eseguita nella sua abitazione è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, nonché due fucili avancarica tipo moschetti antichi, privi di marca e matricola, il tutto successivamente sequestrato. L’uomo continuerà la detenzione domiciliare come disposto dall’Autorità Giudiziaria.