Passeggiava per la via ma era agli arresti domiciliari, proseguirà la detenzione

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria hanno arrestato un 50enne del luogo per evasione, L’uomo, già detenuto domiciliare, nella mattinata del 24 maggio è stato sorpreso a piedi sulla pubblica via, senza giustificato motivo, violando le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, cui è sottoposto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà e nuovamente trasferito presso la sua abitazione per il proseguimento della detenzione domiciliare.