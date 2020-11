Fugge al controllo, inseguito e bloccato dai Carabinieri

ORIA - I Carabinieri della stazione di Oria hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, Matteo Patisso, 19enne del luogo, sottoposto già all’obbligo di dimora. In particolare, il giovane, nella serata di ieri, martedì 17 novembre, per sfuggire al controllo dei militari ad un posto di blocco, si è dato alla fuga alla guida della sua auto per le vie della città. Raggiunto, è stato bloccato dai Carabinieri. Nel corso dell’inseguimento, il 19enne ha danneggiato due autovetture parcheggiate lungo il percorso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.