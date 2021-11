Ancora alla guida senza patente, mai conseguita: denunciato

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 26enne oritano già contravvenzionato per la stessa violazione nel biennio. L’uomo è stato nuovamente sorpreso in via Latiano di Oria alla guida di un’autovettura senza la patente di guida, mai conseguita.