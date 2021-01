Colpì un uomo che poi morì: ai domiciliari per concorso in omicidio

ORIA - I c arabinieri della s tazione di Oria hanno arrestato il 60enne Michele Carbone come disposto dall'ufficio e secuzione p enale della p rocura della r epubblica presso il t ribunale di Brindisi . L’uomo deve espiare la parte residua di una pena complessiva di 11 anni, 2 mesi e 16 giorni, per concorso in omicidio commesso ad Oria il 9 aprile 2010, quando, insieme al figlio, per futili motivi, colpì ripetutamente con calci e pugni Mario N ania che morì la notte del 10 aprile 2010 presso l’ospedale di Brindisi. L’uomo è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.