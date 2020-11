Lascia incustodito il fucile in auto, denunciato

ORIA - I Carabinieri della stazione di Oria hanno denunciato in stato libertà un 79enne del luogo, per omessa custodia di armi. In particolare, nella mattinata del 22 novembre, in una contrada, ignoti, dopo aver rotto il vetro posteriore sinistro dell’autovettura dell’uomo, hanno rubato un fucile automatico, calibro 12, regolarmente detenuto, lasciato incustodito nel veicolo dal proprietario.