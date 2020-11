Maltrattava la ex moglie, finisce agli arresti domiciliari

ORIA - Un uomo di 40 anni, operaio del posto, si trova agli arresti domiciliari come disposto dal gip del tribunale di Brindisi per il reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Oria lo hanno arrestato a conclusione delle indagini avviate a seguito della querela presentata dalla coniuge. I maltrattamenti si sono verificato nell’arco temporale che va dal 2000 all' agosto 2020. L’uomo è stato trasferito presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.