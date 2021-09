Piazzale per gli elicotteri abusivo nelle campagne: scatta la denuncia

La scoperta dei carabinieri forestali di Ceglie Messapica in agro di Oria. Denunciato il titolare del terreno agricolo, un 59enne

ORIA - Un piazzale abusivo per far atterrare elicotteri, denunciato il proprietario di un terreno agricolo. E' accaduto in contrada Palombara, nel comune di Oria. La scoperta è stata fatta dai carabinieri forestali della stazione di Ceglie Messapica.

I militari hanno redatto un'informativa di reato a carico di un 59enne, proprietario del terreno agricolo. L'uomo ha realizzato un piazzale in calcestruzzo, grande 23x24 metri. E' da adibire a elisuperficie, accanto c'è un manufatto in conci di tufo, grande 4,50x4,65 metri e alto due.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'elisuperficie. Il 59enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi. L'uomo deve rispondere del reato di esecuzione di intervento edilizio in assenza del prescritto permesso di costruire.