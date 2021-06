Sorpreso nuovamente alla guida senza patente, denunciato

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne del luogo per reiterazione nella guida senza patente. In particolare, l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con la patente di guida revocata il 5 marzo 2019, reiterando nel biennio l’analoga violazione. Il veicolo è stato affidato al proprietario.