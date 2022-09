Sorpreso a masturbarsi davanti alla scuola: 33enne finisce ai domiciliari

ORIA - Mentre i bambini stavano uscendo da scuola lui, un 33enne, si masturbava all'interno della sua auto. E' accaduto ieri, lunedì 19 settembre 2022, intorno alle 13 circa, durante l’uscita degli alunni dalla scuola “I.C. Monaco-Fermi” di Oria. A lanciare l'allarme un passante che, notando l'uomo impegnato in atti osceni, ha chiamato i carabinieri che in quel momento erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. I militari si sono precipitati sul posto e lo hanno bloccato. Dopo gli accertamenti di rito, il 33enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.