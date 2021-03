Sversavano rifiuti speciali in un terreno agricolo, multate tre persone

Nell'area in contrada Preti erano accatastati e in parte bruciati scarti di materiale edile. Trasportatori e proprietario sono stati, anche, obbligati a ripulire

ORIA - I carabinieri forestali della stazione di Ceglie Messapica, di pattuglia nelle campagne di Oria, hanno colto sul fatto due persone che scaricavano rifiuti speciali (scarti da demolizioni e ristrutturazioni edili) in un terreno agricolo, in contrada Preti, alla presenza del proprietario.

I rifiuti erano stati in parte già accumulati e dati alle fiamme, segno di precedenti trasporti e scarichi Ai due trasportatori, così come al proprietario del fondo rustico, i militari hanno notificato un verbale di contestazione di illecito amministrativo per abbandono di rifiuti ed una sanzione pecuniaria da 300 a 3mila euro, accompagnata dall’ obbligo di ripulire la superficie.