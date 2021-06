Rifiutano di sottoporsi all'alcool test, due persone denunciate

ORIA E TORRE SANTA SUSANNA - Due persone, una di Oria e una di Torre Santa Susanna, sono state denunciate dai carabinieri delle locali stazioni, perchè si sono rifiutate di sottoporsi all'alcool test dopo essere state fermati nell'ambito di un controllo del territorio. Ad Oria si tratta di 54enne del luogo,controllato in una via del centro abitato alla guida della sua auto. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato. Stessa sorte per un 28enne di San Michele Salentino, fermato a Torre e controllato alla guida della sua auto.