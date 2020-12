Voleva punire con un bastone i vicini troppo rumorosi la notte di Natale: denunciato

ORIA - La notte di Natale, anche di questo strano Natale, le famiglie si riuniscono e capita di fare un po' di chiasso. A un 51enne di Oria questo non è andato proprio giù. E così, nonostante lo spirito delle feste porti in genere maggiore bontà e, di conseguenza, tolleranza, l'uomo si è armato di un bastone per risolvere la questione. Non sopportava, ha spiegato, il rumore provocato dai vicini. Per fortuna, è stato bloccato dai carabinieri.

I militari della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 51enne del luogo per porto ingiustificato di arma bianca. In particolare, l'uomo, la sera del 25 dicembre, è stato controllato a piedi in una via del centro abitato, con in mano un bastone in legno della lunghezza di 60 centimetri, mentre si recava a casa dei vicini, infastidito dai rumori provocati, al fine di farsi giustizia da solo. L'arma bianca è stata sottoposta a sequestro.