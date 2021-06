Ortopedia del Perrino, condizionatori rotti: l'esasperazione dei pazienti

BRINDISI - Condizionatori rotti nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Perrino di Brindisi, proprio in questi giorni in cui il caldo raggiunge picchi record per il mese di giugno. Un nostro lettore ci ha scritto per rendere pubblica questa situazione, insostenibile per i degenti. La moglie del nostro lettore è stata ricoverata tre giorni fa, il 19 giugno 2021. Ha fratture alla clavicola e alla gamba, praticamente è immobilizzata a letto, ci spiega il marito, inalberato per la situazione.

"E' intollerabile - si sfoga l'uomo - Io non me la prendo con il personale sanitario, ovviamente. Ho chiesto loro quando sarebbero stati riparati i condizionatori, ma non hanno saputo darmi una risposta. E poi in questo momento non è possibile entrare nel reparto, causa Covid, niente visite! Così io non posso neanche portare un ventilatore a mia moglie, immobilizzata a letto a soffrire questa calura. Ripeto: è intollerabile".

BrindisiReport ha raccolto lo sfogo del lettore, preoccupato per le condizioni di salute della moglie e degli altri degenti del reparto di Ortopedia del Perrino. Vorrebbe delle risposte, ma per ora ha ottenuto solo "non sappiamo quando i condizionatori saranno riparati".