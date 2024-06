In ospedale con ferite da arma da fuoco: Polizia a lavoro, sopralluogo sulla litoranea

BRINDISI - Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Brindisi sono a lavoro per ricostruire le circostanze di un ferimento che si sarebbe verificato sulla litoranea nord del capluogo nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno. Due persone si sarebbero recate in ospedale con ferite da arma da fuoco, i sanitari hanno subito informato la polizia che ascoltando la testimonianza delle vittime si è subito messa a lavoro per ricostruire la vicenda. Al momento si mantiene stretto riserbo su indagini e circostanze del ferimento. I fatti si sarebbero verificati nei pressi di un lido, attorno alle 10 una pattuglia della Sezione volanti ha eseguito un sopralluogo, sul posto anche i colleghi della Scientifica e della Mobile. Sarebbero state trovate tracce di sangue.

Seguono aggiornamenti