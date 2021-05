Coca e anfetamine nascoste in un locale: bloccato dopo inseguimento

L'uomo, R.L., già gravato da precedenti penali, è finito agli arresti domiciliari. Sequestrati 6,89 grammi di droga, in parte nascosti in un locale prima adibito a pizzeria

OSTUNI - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio 2021, un uomo R.L. è stato fermato, controllato e perquisito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni nel centro abitato. L'ostunese, già gravato da precedenti è stato controllato dopo essere stato visto uscire da un locale, adibito a pizzeria fino a qualche anno prima e allo stato apparentemente non utilizzato. Alla vista degli agenti, l'uomo ha provato a fuggire ma è stato, tempestivamente, fermato dai poliziotti operanti. Sottoposto a perquisizione R.L. aveva addosso, nascoste nelle tasche dei pantaloni, alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivise in involucri di plastica.

Gli agenti, poi, hanno controllato l’interno del locale da cui l'uomo era stato visto uscire all'interno del quale, nascosti in vari punti, sono state ritrovate dosi di cocaina ed anfetamina, oltre a nastro adesivo, attrezzatura e materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. L’attività di controllo, ricerca ed approfondimento è stata supportata dall’unità cinofila, ed ha permesso di recuperare droga per un quantitativo complessivo di 6,89 grammi di cui 5,24 grammi di cocaina e 1,65 grammi di anfetamina.

Pertanto, R.L. è stato arrestato per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari.

Il gip dispone l'obbligo di dimora

Difeso dall’avvocato Vito Cellie, R.L. stamattina si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida dell’arresto. Il pm ha chiesto la detenzione domiciliare. Il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’immediata scarcerazione, sottoponendo l’indagato alla misura dell’obbligo di dimora.

Articolo aggiornato alle ore 16.28 (interrogatorio di convalida)