Ostuni, associazione per delinquere: dieci persone coinvolte

OSTUNI - Dieci persone coinvolte questa mattina (05 marzo 2021) in un'operazione - "Golden Cars" - condotta dalla squadra mobile di Brindisi della polizia di Stato e dagli agenti del commissariato di Ostuni. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, riciclaggio e auto-riciclaggio. In base alle prime informazioni, sono tutti ostunesi. Le indagini avrebbero riguardato la città di Ostuni. I dettagli del blitz saranno comunicati durante una conferenza stampa che si terrà sempre oggi in Questura a Brindisi, alle 11.