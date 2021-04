Con hashish e cocaina nello scooter: arrestato nel centro storico

OSTUNI - Fermato nel centro storico di Ostuni, un 58enne nascondeva droga. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 aprile 2021. L'uomo è stato perquisito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni. Il protagonista della vicenda è il 58enne C.P., già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Gli agenti erano impegnati in un'attività di servizi di controllo del territorio condotti ad ampio raggio. Nel centro storico, hanno notato C.P. mentre usciva da una rimessa. I poliziotti hanno chiesto lumi sulla sua presenza in quella zona, ma la risposta è stata evasiva. E in effetti, approfondendo il controllo, hanno scoperto il perché di tanto nervosismo: l'uomo addosso aveva alcune dosi di hashish e cocaina, suddivise in involucri di plastica. L'attività di ricerca è stata quindi estesa all'interno del box. Qui gli agenti hanno recuperato altro stupefacente, nascosto all'interno del vano portacasco di uno scooter là posteggiato, oltre a nastro adesivo, taglierino, attrezzatura e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Nello specifico, gli agenti hanno trovato delle barrette di hashish, alcune contraddistinte da un marchio di una nota casa automobilistica e altre da un logo di una famosa marca di orologi e dei barattoli in vetro contenenti cocaina confezionate in dosi. A seguito di ulteriori approfondimenti, nell'appartamento del 58enne gli agenti hanno rinvenuto oltre 8mila euro, in banconote di piccolo taglio, all'interno della tasca dell'accappatoio. C.P. non ha saputo fornire alcuna giustificazione sulla presenza del contante, per gli agenti potrebbe trattarsi del provento dell'attività di spaccio.

Pertanto, C.P. è stato arrestato per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ex articolo 73 D.P.R. 309/90 e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Brindisi.

L'attività svolta si inserisce nell’ambito di appositi servizi di intensificazione di controllo del territorio, posta in essere anche con il supporto dell'unità cinofila della polizia di frontiera il cui contributo ha consentito alla polizia di Stato di recuperare e sottrarre al mercato della droga 784,4 grammi complessivi di stupefacente (gr. 616,2 di hashish e gr. 168,2 di cocaina) per un valore economico di circa 20mila euro.