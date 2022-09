Nubifragio su Ostuni: albero si spezza e cade su due auto in sosta

OSTUNI - Sono bastate poche decine di minuti di pioggia intensa e forte vento a causare la caduta di un albero che si è spezzato a lato della carreggiata in via Alcide de Gasperi ad Ostuni che, staccandosi, è rovinato su due auto che si trovavano in sosta proprio sotto. Un forte temporale, infatti, si è abbattuto sulla città bianca intorno alle 6:40. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento e la pattuglia della polizia locale.